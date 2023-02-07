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Сегодня, 13:51

Главный тренер «Торпедо» Талалаев рассказал о состоянии своей команды на сборах в Турции

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о том, как его команда тренируется на сборах в Белеке (Турция), а также сообщил, что никто из игроков и персонала клуба от землетрясений не пострадал.

«У команды все хорошо. Да, толчки были. Конечно, обеспокоено руководство клуба. А так, все идет в нормальном режиме, никто не пострадал. В том районе, где мы находимся, в районе Анталии — в Белеке толчки были не такими чувствительными. Все, кто переживает за «Торпедо», за нашу команду, за футболистов, можете быть спокойными, мы продолжаем работать и готовимся к завтрашним играм», — заявил Талалаев в видео-сообщении Telegram-канала клуба.

Завтра у московской команды состоится две игры против «Факела» и «Волгаря».

Также специалист выразил свои соболезнования пострадавшим при землетрясениях.

«Мы выражаем соболезнования всем, кто пострадал от этой трагедии», — добавил Талалаев.

Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, составляет 3419 человек, раненых — 20534, обрушилось 5575 зданий.

Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/2784
Андрей Талалаев
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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