Александр Медведев: «Почему за «Урал» играю? На просмотр позвали. Вместе с Дзюбой»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему играет за «Урал» на чемпионате по падел-теннису.

— Александр Иванович вы сегодня за «Урал», почему?

— На просмотр позвали. Вместе с Дзюбой (улыбается), — сказал Медведев на видео, опубликованном в официальном Telegram-канале РПЛ.

С 3 ноября 2022 года нападающий Артем Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.