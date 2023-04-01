Абаскаль: «Промес почувствовал дискомфорт, едва появившись на поле. Скоро проведем обследование»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о состоянии нападающего команды Квинси Промеса.

«Что до Промеса, то он тренировался с командой и вчера, и сегодня. Был готов выйти. Почувствовал дискомфорт, едва появившись на поле. Скоро проведем обследование и узнаем надолго ли он выбыл», — сказал Абаскаль.

Промес начал матч 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0) в запасе и вышел на поле на 46-й минуте, заменив Шамара Николсона. Затем через 5 минут произошла обратная замена и вместо Промеса на поле вышел Кейта Бальде.