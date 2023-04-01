Вратарь «Ахмата» Шелия: «Может быть, я нервировал болельщиков, но это часть игры»

Вратарь «Ахмата» Георгий Шелия прокомментировал свою игру в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

— Вы герой матча. Много поздравлений получили после игры?

— Пока не смотрел в телефон. Игроки и тренер поздравили. Тоже поздравил всех с такой игрой.

— Это лучшая ваша игра?

— Не знаю, мне тяжело судить. Да, было много моментов.

— Болельщики были в ярости от того, как вы вводили мяч в игру.

— Понимаю болельщиков. Может быть, нервировал их, но это часть игры. Кричали неприятные вещи. Не удивлен тем, что говорили болельщики.

— Удивлены тем, как долго арбитр не давал желтую карточку вам?

— Думал, что он позже даст мне желтую карточку. Ничего страшного. У «Спартака» было много моментов. Что я ожидал, то и получил.