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Абаскаль рассказал о целях «Спартака» на предстоящий сезон

Антон Иванов
,  
Артем Калинин
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о разговоре с иностранными игроками команды, а также ответил на вопрос о целях на предстоящий сезон.

— Вы разговаривали с иностранцами «Спартака»? Кто-то мог уйти уже по ходу работы с вами в Тарасовке.

— Гарантий в этой ситуации быть не может. Здесь должны быть те люди, кто хочет этого. Я сам иностранец. И уверен, что, если узнаю, что кто-то не хочет играть за «Спартак» и быть тут, лучше, чтобы он не играл. Футбол — командный вид спорта.

— Вы уже четвертый тренер в «Спартаке» за год. Какие у вас цели на предстоящий сезон? Поставлены ли они уже вами?

— Моя цель — всегда становиться лучше. С каждой тренировкой становиться только лучше себя предыдущего. Чтобы на завтрашней тренировке мы были сильнее, чем на сегодняшней. Нам нужно работать над собой и максимально прогрессировать. О глобальных целях на сезон мы пока не говорим, потому что чемпионат России еще даже не начался. Чем больше ожиданий, тем больнее будет после возможных неудач в дальнейшем.

— Каттани сказал, объясняя ваш выбор, что вы готовый специалист. Как быстро вы согласились и подготовились к работе в «Спартаке» — за четыре, кажется, дня?

— В четырех сутках много часов. Помимо этого, есть опыт, есть люди рядом. Такие решения не принимаются за 10 минут. Надо оценить игроков, понять их характеристики, какого плана команда, какие амбиции есть у клуба. Случайностей не бывает, потому я всегда стараюсь подготовиться максимально хорошо.

Московский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним испанцем 10 июня.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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