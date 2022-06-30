Абаскаль рассказал о целях «Спартака» на предстоящий сезон
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о разговоре с иностранными игроками команды, а также ответил на вопрос о целях на предстоящий сезон.
— Вы разговаривали с иностранцами «Спартака»? Кто-то мог уйти уже по ходу работы с вами в Тарасовке.
— Гарантий в этой ситуации быть не может. Здесь должны быть те люди, кто хочет этого. Я сам иностранец. И уверен, что, если узнаю, что кто-то не хочет играть за «Спартак» и быть тут, лучше, чтобы он не играл. Футбол — командный вид спорта.
— Вы уже четвертый тренер в «Спартаке» за год. Какие у вас цели на предстоящий сезон? Поставлены ли они уже вами?
— Моя цель — всегда становиться лучше. С каждой тренировкой становиться только лучше себя предыдущего. Чтобы на завтрашней тренировке мы были сильнее, чем на сегодняшней. Нам нужно работать над собой и максимально прогрессировать. О глобальных целях на сезон мы пока не говорим, потому что чемпионат России еще даже не начался. Чем больше ожиданий, тем больнее будет после возможных неудач в дальнейшем.
— Каттани сказал, объясняя ваш выбор, что вы готовый специалист. Как быстро вы согласились и подготовились к работе в «Спартаке» — за четыре, кажется, дня?
— В четырех сутках много часов. Помимо этого, есть опыт, есть люди рядом. Такие решения не принимаются за 10 минут. Надо оценить игроков, понять их характеристики, какого плана команда, какие амбиции есть у клуба. Случайностей не бывает, потому я всегда стараюсь подготовиться максимально хорошо.
Московский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним испанцем 10 июня.
|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -