Ларин — о возможном уходе Глушенкова из «Зенита»: «Клуб точно рассмотрит конкретное и хорошее предложение»

Бывший директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин в комментарии для «СЭ» высказался о возможном трансфере воспитанника организации, полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«По своему потенциалу и уровню игры Максим способен играть в любом европейском клубе уже прямо сейчас. Отпустит ли «Зенит» его этой зимой? Не знаю, сложно сказать. Наверное, если будет какое-то конкретное и хорошее предложение по Глушенкову, то клуб точно рассмотрит его. И если он решит его отпустить, то Макс с радостью поедет играть в Европу», — сказал Ларин «СЭ».

В РПЛ сезона-2026/27 Глушенков провел 12 матчей, забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 15 миллионов евро. Контракт Глушенкова с «Зенитом» рассчитан до 2028 года.

(Кирилл Радченко)

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