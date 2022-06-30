Абаскаль: «Цель «Спартака» на сезон — чтобы каждая тренировка была лучше предыдущей»
Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своих целях на сезон-2022/23.
— Ваш ответ о целях становиться лучше никто не поймет. Какие у вас конкретные цели?
— Чемпионат еще не начался. Если хотите, можете сами обозначить цель.
— Стать чемпионом.
— Хорошо, значит, такая ваша цель.
— А ваша?
— Чтобы каждая следующая тренировка была лучше, чем предыдущая. Повторю еще раз: мы должны побеждать каждый день. На каждой тренировке. Победа достигается множеством разных факторов. И мы должны каждый день работать над этим и к этому идти. Таково мое убеждение.
— Можно тренироваться очень хорошо, но при этом проигрывать.
— Конечно. В футболе, например, в отличие от баскетбола можно проиграть, пропустив случайный гол. Или нанести 18 ударов, а пропустить с пенальти. Или забить в свои ворота. Такое бывает... Мы должны каждый день много работать, убирать неуверенность, повышать уверенность, создавать моменты, идти вперед. Чтобы каждая наша победа была заслуженной. В футболе может что-то решить удача, но «Спартак» не должен рассчитывать на нее.
33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. Испанец сменил в клубе итальянца Паоло Ваноли, который работал с командой с декабря 2021 года и выиграл БЕТСИТИ Кубок России.
9 июля «Спартаку» предстоит матч против «Зенита» за Суперкубок России. В первом туре чемпионата страны красно-белые сыграют с «Ахматом». Игра запланирована на 16 июля, начало — в 20.00 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -