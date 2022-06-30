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Абаскаль: «Цель «Спартака» на сезон — чтобы каждая тренировка была лучше предыдущей»

Новый главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, какую цель ставит перед собой на предстоящий сезон
Артем Калинин
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль и Руслан Литвинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своих целях на сезон-2022/23.

— Ваш ответ о целях становиться лучше никто не поймет. Какие у вас конкретные цели?

— Чемпионат еще не начался. Если хотите, можете сами обозначить цель.

— Стать чемпионом.

— Хорошо, значит, такая ваша цель.

— А ваша?

— Чтобы каждая следующая тренировка была лучше, чем предыдущая. Повторю еще раз: мы должны побеждать каждый день. На каждой тренировке. Победа достигается множеством разных факторов. И мы должны каждый день работать над этим и к этому идти. Таково мое убеждение.

— Можно тренироваться очень хорошо, но при этом проигрывать.

— Конечно. В футболе, например, в отличие от баскетбола можно проиграть, пропустив случайный гол. Или нанести 18 ударов, а пропустить с пенальти. Или забить в свои ворота. Такое бывает... Мы должны каждый день много работать, убирать неуверенность, повышать уверенность, создавать моменты, идти вперед. Чтобы каждая наша победа была заслуженной. В футболе может что-то решить удача, но «Спартак» не должен рассчитывать на нее.

33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. Испанец сменил в клубе итальянца Паоло Ваноли, который работал с командой с декабря 2021 года и выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

9 июля «Спартаку» предстоит матч против «Зенита» за Суперкубок России. В первом туре чемпионата страны красно-белые сыграют с «Ахматом». Игра запланирована на 16 июля, начало — в 20.00 (мск).

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Абаскаль рассказал о целях «Спартака» на предстоящий сезон

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