Новый главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, какую цель ставит перед собой на предстоящий сезон

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своих целях на сезон-2022/23.

— Ваш ответ о целях становиться лучше никто не поймет. Какие у вас конкретные цели?

— Чемпионат еще не начался. Если хотите, можете сами обозначить цель.

— Стать чемпионом.

— Хорошо, значит, такая ваша цель.

— А ваша?

— Чтобы каждая следующая тренировка была лучше, чем предыдущая. Повторю еще раз: мы должны побеждать каждый день. На каждой тренировке. Победа достигается множеством разных факторов. И мы должны каждый день работать над этим и к этому идти. Таково мое убеждение.

— Можно тренироваться очень хорошо, но при этом проигрывать.

— Конечно. В футболе, например, в отличие от баскетбола можно проиграть, пропустив случайный гол. Или нанести 18 ударов, а пропустить с пенальти. Или забить в свои ворота. Такое бывает... Мы должны каждый день много работать, убирать неуверенность, повышать уверенность, создавать моменты, идти вперед. Чтобы каждая наша победа была заслуженной. В футболе может что-то решить удача, но «Спартак» не должен рассчитывать на нее.

33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. Испанец сменил в клубе итальянца Паоло Ваноли, который работал с командой с декабря 2021 года и выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

9 июля «Спартаку» предстоит матч против «Зенита» за Суперкубок России. В первом туре чемпионата страны красно-белые сыграют с «Ахматом». Игра запланирована на 16 июля, начало — в 20.00 (мск).