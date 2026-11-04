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«Постоянно думаю о матче на 10-летие чемпионства «Спартака». Интервью Массимо Карреры

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Массимо Каррера.
Фото «СЭ»
Экс-тренер «Спартака» — о Никите Симоняне, 10-летии последнего чемпионства красно-белых, Артеме Дзюбе.

Молодым футболистам не хватает ценностей, которые затрагивал Симонян

— Общались ли вы с Никитой Симоняном?

— Он — легенда «Спартака», и мне не раз доводилось с ним разговаривать. В последний раз мы беседовали в 2019 году на одном из мероприятий. Никита Павлович был не только выдающимся игроком, но и замечательным человеком.

— Был ли какой-то особенный разговор?

— Больше всего он говорил о жизненных ценностях, которые отражаются в футболе и в спорте в целом. Мне это очень запомнилось: он затрагивал важные вещи, касающиеся прежде всего молодого поколения. Мне кажется, именно тех ценностей, что Симонян вкладывал в футбол, сегодня не хватает игрокам, особенно молодым.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

10 лет — не такой большой срок

— Скоро 10 лет с победы «Спартака» в РПЛ. Задумываетесь о гала-матче в честь этой даты?

— Я думаю об этом постоянно. Мы всей командой сделали нечто невероятное: «Спартак» не становился чемпионом 16 лет, и в моей памяти это останется навсегда. Что касается матча, тут решать руководству: нужно ли, по его мнению, отмечать былой успех.

Недавно в Италии праздновали 30 лет победы «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Возможно, 10 лет — это еще не такой большой срок.

— Общаетесь ли вы с кем-то из того «Спартака»?

— Мы поздравляем друг друга с праздниками в соцсетях. Но я по-прежнему очень привязан к тем ребятам: они сотворили действительно важное дело.

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— Чаще всего вас спрашивают о «Спартаке», но в последнее время вы не отвечаете. Почему?

— Я слежу за результатами «Спартака», но смотреть матчи в Италии не получается. Вижу, что красно-белые идут неплохо, однако комментировать сами игры мне трудно. Но с гордостью скажу: Карседо проделывает очень хорошую работу.

— Много ли журналистов вам пишет?

— Уже немного: они знают, что матчи я не смотрю. Если спросить меня, кто самый сильный игрок в команде, я не отвечу. Назову разве что Максименко и Зобнина, но только потому, что они играли еще при мне. С остальными я не знаком и не вижу, как они играют и что дают команде.

Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дзюба — великий игрок

— Дзюба мог вернуться в «Спартак» летом, но не вышло. Вы расстроены?

— Если Дзюба по-прежнему сильный игрок, то, даже несмотря на не самый красивый уход, он вернется, выиграет с клубом чемпионство и станет героем. Так в футболе и бывает.

— Хотели бы, чтобы так случилось?

— Все зависит от руководства и от команды, которую оно строит. Дзюба — великий игрок, и, думаю, он был бы полезен многим клубам.

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Российские тренеры не хуже итальянских

— Что российские тренеры могли бы перенять у итальянцев? И кого из итальянцев вы хотели бы увидеть в России?

— Футбол сегодня настолько современен, что итальянскому тренеру тоже есть чему поучиться у любого российского коллеги. Вашим клубам, безусловно, не хватает еврокубков: участие в международных турнирах дало бы тренерам качественный скачок. Но я не считаю, что здешние специалисты хуже итальянских. Очень многое зависит от того, какие игроки у тебя в команде.

— Боккетти рассказывал, что в Италии даже болельщики готовы тренировать, но нет специалиста, способного привести сборную к успеху на чемпионате мира.

— Но ведь мы выбрали Манчини! Я считаю его выдающимся тренером. Итальянскому футболу нужна революция, и главное — делать ставку на молодых. Мне кажется, первые матчи под руководством Манчини получились вполне удачными.

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Артем Дзюба
Никита Симонян
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Массимо Каррера
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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ЦСКА

 4 1 1
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