«Постоянно думаю о матче на 10-летие чемпионства «Спартака». Интервью Массимо Карреры
Молодым футболистам не хватает ценностей, которые затрагивал Симонян
— Общались ли вы с Никитой Симоняном?
— Он — легенда «Спартака», и мне не раз доводилось с ним разговаривать. В последний раз мы беседовали в 2019 году на одном из мероприятий. Никита Павлович был не только выдающимся игроком, но и замечательным человеком.
— Был ли какой-то особенный разговор?
— Больше всего он говорил о жизненных ценностях, которые отражаются в футболе и в спорте в целом. Мне это очень запомнилось: он затрагивал важные вещи, касающиеся прежде всего молодого поколения. Мне кажется, именно тех ценностей, что Симонян вкладывал в футбол, сегодня не хватает игрокам, особенно молодым.
10 лет — не такой большой срок
— Скоро 10 лет с победы «Спартака» в РПЛ. Задумываетесь о гала-матче в честь этой даты?
— Я думаю об этом постоянно. Мы всей командой сделали нечто невероятное: «Спартак» не становился чемпионом 16 лет, и в моей памяти это останется навсегда. Что касается матча, тут решать руководству: нужно ли, по его мнению, отмечать былой успех.
Недавно в Италии праздновали 30 лет победы «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Возможно, 10 лет — это еще не такой большой срок.
— Общаетесь ли вы с кем-то из того «Спартака»?
— Мы поздравляем друг друга с праздниками в соцсетях. Но я по-прежнему очень привязан к тем ребятам: они сотворили действительно важное дело.
— Чаще всего вас спрашивают о «Спартаке», но в последнее время вы не отвечаете. Почему?
— Я слежу за результатами «Спартака», но смотреть матчи в Италии не получается. Вижу, что красно-белые идут неплохо, однако комментировать сами игры мне трудно. Но с гордостью скажу: Карседо проделывает очень хорошую работу.
— Много ли журналистов вам пишет?
— Уже немного: они знают, что матчи я не смотрю. Если спросить меня, кто самый сильный игрок в команде, я не отвечу. Назову разве что Максименко и Зобнина, но только потому, что они играли еще при мне. С остальными я не знаком и не вижу, как они играют и что дают команде.
Дзюба — великий игрок
— Дзюба мог вернуться в «Спартак» летом, но не вышло. Вы расстроены?
— Если Дзюба по-прежнему сильный игрок, то, даже несмотря на не самый красивый уход, он вернется, выиграет с клубом чемпионство и станет героем. Так в футболе и бывает.
— Хотели бы, чтобы так случилось?
— Все зависит от руководства и от команды, которую оно строит. Дзюба — великий игрок, и, думаю, он был бы полезен многим клубам.
Российские тренеры не хуже итальянских
— Что российские тренеры могли бы перенять у итальянцев? И кого из итальянцев вы хотели бы увидеть в России?
— Футбол сегодня настолько современен, что итальянскому тренеру тоже есть чему поучиться у любого российского коллеги. Вашим клубам, безусловно, не хватает еврокубков: участие в международных турнирах дало бы тренерам качественный скачок. Но я не считаю, что здешние специалисты хуже итальянских. Очень многое зависит от того, какие игроки у тебя в команде.
— Боккетти рассказывал, что в Италии даже болельщики готовы тренировать, но нет специалиста, способного привести сборную к успеху на чемпионате мира.
— Но ведь мы выбрали Манчини! Я считаю его выдающимся тренером. Итальянскому футболу нужна революция, и главное — делать ставку на молодых. Мне кажется, первые матчи под руководством Манчини получились вполне удачными.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
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Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
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Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1