«Постоянно думаю о матче на 10-летие чемпионства «Спартака». Интервью Массимо Карреры

Экс-тренер «Спартака» — о Никите Симоняне, 10-летии последнего чемпионства красно-белых, Артеме Дзюбе.

Молодым футболистам не хватает ценностей, которые затрагивал Симонян

— Общались ли вы с Никитой Симоняном ?

— Он — легенда «Спартака», и мне не раз доводилось с ним разговаривать. В последний раз мы беседовали в 2019 году на одном из мероприятий. Никита Павлович был не только выдающимся игроком, но и замечательным человеком.

— Был ли какой-то особенный разговор ?

— Больше всего он говорил о жизненных ценностях, которые отражаются в футболе и в спорте в целом. Мне это очень запомнилось: он затрагивал важные вещи, касающиеся прежде всего молодого поколения. Мне кажется, именно тех ценностей, что Симонян вкладывал в футбол, сегодня не хватает игрокам, особенно молодым.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

10 лет — не такой большой срок

— Скоро 10 лет с победы «Спартака» в РПЛ. Задумываетесь о гала-матче в честь этой даты ?

— Я думаю об этом постоянно. Мы всей командой сделали нечто невероятное: «Спартак» не становился чемпионом 16 лет, и в моей памяти это останется навсегда. Что касается матча, тут решать руководству: нужно ли, по его мнению, отмечать былой успех.

Недавно в Италии праздновали 30 лет победы «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Возможно, 10 лет — это еще не такой большой срок.

— Общаетесь ли вы с кем-то из того «Спартака» ?

— Мы поздравляем друг друга с праздниками в соцсетях. Но я по-прежнему очень привязан к тем ребятам: они сотворили действительно важное дело.

— Чаще всего вас спрашивают о «Спартаке», но в последнее время вы не отвечаете. Почему ?

— Я слежу за результатами «Спартака», но смотреть матчи в Италии не получается. Вижу, что красно-белые идут неплохо, однако комментировать сами игры мне трудно. Но с гордостью скажу: Карседо проделывает очень хорошую работу.

— Много ли журналистов вам пишет ?

— Уже немного: они знают, что матчи я не смотрю. Если спросить меня, кто самый сильный игрок в команде, я не отвечу. Назову разве что Максименко и Зобнина, но только потому, что они играли еще при мне. С остальными я не знаком и не вижу, как они играют и что дают команде.

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дзюба — великий игрок

— Дзюба мог вернуться в «Спартак» летом, но не вышло. Вы расстроены ?

— Если Дзюба по-прежнему сильный игрок, то, даже несмотря на не самый красивый уход, он вернется, выиграет с клубом чемпионство и станет героем. Так в футболе и бывает.

— Хотели бы, чтобы так случилось ?

— Все зависит от руководства и от команды, которую оно строит. Дзюба — великий игрок, и, думаю, он был бы полезен многим клубам.

Российские тренеры не хуже итальянских

— Что российские тренеры могли бы перенять у итальянцев ? И кого из итальянцев вы хотели бы увидеть в России ?

— Футбол сегодня настолько современен, что итальянскому тренеру тоже есть чему поучиться у любого российского коллеги. Вашим клубам, безусловно, не хватает еврокубков: участие в международных турнирах дало бы тренерам качественный скачок. Но я не считаю, что здешние специалисты хуже итальянских. Очень многое зависит от того, какие игроки у тебя в команде.

— Боккетти рассказывал, что в Италии даже болельщики готовы тренировать, но нет специалиста, способного привести сборную к успеху на чемпионате мира.