Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:45

Абаскаль рассказал о ходе адаптации Тавареша и Дуарте в «Спартаке»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как проходит адаптация новичков команды.

«Что касается Тавареша, то он хорошо играет в атакующий футбол, как и мы. Поэтому он подходит под наш стиль. Он постоянно играет вперед, хорошо взаимодействует с партнерами.

Также отмечу его свежесть в завершающей стадии. То есть он готов принять правильное решение в финальной части.

Ему 21 год — это перспективный футболист. Он полностью нам подходит.

Дуарте? Что касается языка, то эта проблема действительно может существовать. Но она не является определяющей. И партнеры по команде и тренерский штаб активно помогают ему. Я лично напоминаю ему какие-то слова, помогаю запомнить. Здесь большей проблемы быть не должно.

Что касается его футбольных качеств, то это современный защитник, который понимает современный футбол. У него хорошая скорость, он отлично чувствует пространство, хорошо вступает в борьбу, достаточно агрессивен.

Видя его игру, я понимаю, что он готов всегда включиться, добежать. До самого последнего конца.

Но самое главное это его умение играть вертикально: делать вертикальные передачи вперед», — сказал Абаскаль клубному YouTube-каналу.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cREyJOB2tFw
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Гильермо Абаскаль
Томаш Тавареш
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Абаскаль о новом контракте со «Спартаком»: «Это подтверждение того, что мы идем правильной дорогой»
Абаскаль рассказал, как проходит восстановление Мозеса и Умярова после травмы
Абаскаль: «Каждый футболист должен чувствовать свою значимость и вовлеченность в общее дело»
Агент ответил на вопрос о продлении контракта Кайо с «Краснодаром»
Агент Жемалетдинова: «Вернется в строй — принесет пользу. Но до первого матча далеко»
Владимир Быстров: «Баринов, откровенно говоря, не усиление для «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абаскаль рассказал, как проходит восстановление Мозеса и Умярова после травмы

Абаскаль о новом контракте со «Спартаком»: «Это подтверждение того, что мы идем правильной дорогой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости