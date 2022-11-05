Абаскаль раскритиковал игру «Спартака» в матче против «Сочи»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру команды в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).
— Как я могу прокомментировать технический брак. Эти футболисты в частности не допускают обычно таких ошибок. Так бывает в футболе. Иногда плохо входишь в игру, бывают какие-то другие факторы: или нервничаешь, или из-за того что мяч находится у соперника дольше, чем обычно. Здесь не нужно делать серьезных выводов на этот счет. Но, конечно, нам нужно выходить на поле с большей решимостью.
— Не считаете, что второй тайм «Спартака» — худший тайм при вас в качестве главного тренера? Что случилось сегодня?
— Именно так я и считаю. Это худшие 45 минут.
— С чем вы это связываете по мотивации игроков. У вас нет ощущения, что команда, забив быстрый гол, потом просто бросила играть?
— Так бывает, когда мяч у соперника или ты отдаешь мяч сопернику. Конечно, это может случаться. Здесь нужно понимать, что мы играли, мягко говоря, против не самой слабой команды. А если говорить исключительно про технику, то она одна из лучших.
— Обсуждается сейчас момент, когда Соболев мог получить вторую желтую карточку и удаление. Были ли у вас опасения, что так и произойдет?
— Нет, не боялся этого.
— Можно ли говорить о том, что «Спартак» сейчас переживает спад в игре, и это очко — даже очень хорошо на выезде? Или наоборот «Спартак» в форме и вы потеряли два очка?
— В целом вы правильно рассуждаете именно в таком ключе. Здесь дело в том, что у нас было пять моментов и когда ты реализуешь только один, матч остается открытым. Конечно, мы не должны были пропускать такой год и допускать, чтобы нападающий соперника был один около нашей вратарской зоны, в 5 метрах от ворот. За эти годы «Сочи» показал, что это очень сильная команда. Играть с ними невероятно сложно, поэтому нужно было снимать все вопросы раньше, но мы этого не сделали. Сегодня — ничья, но это очко считаю позитивным.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2