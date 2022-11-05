Мелкадзе: «Против хорошей команды всегда другой настрой»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, как настраивался на матч 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

— Как-то настраивался на матч против своей бывшей команды?

— Устал уже от этих вопросов, если честно. Против хорошей команды всегда другой настрой.

— Перед матчем ты говорил, что очень сильно хочешь забить «Спартаку».

— Конечно, хотелось. В следующем матче я также хочу забить. Буду прикладывать все усилия.

— В каком состоянии подходили к этому матчу с учетом тренерской ситуации? Есть ли у команды понимание, кто тренер, почему Гаранин не был на скамейке?

— Наверное, этот вопрос надо задавать руководству. Нас попросили это не комментировать. До зимы сплотиться и отыграть оставшиеся матчи.

— Когда вы последний раз видели главного тренера?

— Не буду комментировать.

Напомним, что Мелкадзе выступал за «Спартак» с 2014 по 2021 год. В январе этого года он перешел в «Сочи», подписав контракт с клубом на 2,5 года.