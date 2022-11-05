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Сегодня, 16:46

Мелкадзе: «Против хорошей команды всегда другой настрой»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, как настраивался на матч 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

— Как-то настраивался на матч против своей бывшей команды?

— Устал уже от этих вопросов, если честно. Против хорошей команды всегда другой настрой.

— Перед матчем ты говорил, что очень сильно хочешь забить «Спартаку».

— Конечно, хотелось. В следующем матче я также хочу забить. Буду прикладывать все усилия.

— В каком состоянии подходили к этому матчу с учетом тренерской ситуации? Есть ли у команды понимание, кто тренер, почему Гаранин не был на скамейке?

— Наверное, этот вопрос надо задавать руководству. Нас попросили это не комментировать. До зимы сплотиться и отыграть оставшиеся матчи.

— Когда вы последний раз видели главного тренера?

— Не буду комментировать.

Напомним, что Мелкадзе выступал за «Спартак» с 2014 по 2021 год. В январе этого года он перешел в «Сочи», подписав контракт с клубом на 2,5 года.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Георгий Мелкадзе
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
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 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
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 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
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