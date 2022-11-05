«Факел» — «Краснодар»: Акбашев открыл счет

Полузащитник «Факела» Роман Акбашев открыл счет в матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара».

Игрок поразил ворота краснодарцев на 11-й минуте. Аппаев прострелил слева к дальней штанге на Акбашева, который быстро обработал мяч и отправил его в ворота.

Этот гол стал третьим для Акбашева в текущем сезоне РПЛ.