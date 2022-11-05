«Факел» — «Краснодар»: Акбашев открыл счет
Полузащитник «Факела» Роман Акбашев открыл счет в матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара».
Игрок поразил ворота краснодарцев на 11-й минуте. Аппаев прострелил слева к дальней штанге на Акбашева, который быстро обработал мяч и отправил его в ворота.
Этот гол стал третьим для Акбашева в текущем сезоне РПЛ.
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|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
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|
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|5.11
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|
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|
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