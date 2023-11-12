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Сегодня, 22:08

Абаскаль о том, как относится к критике: «Чем больше говорят — тем лучше»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как воспринимает критику в свой адрес.

— Вы постоянно находитесь под критикой?

— В современном мире сложно быть в вакууме и ничего не знать.

— Насколько эта критика справедлива?

— Прежде всего скажу, что мы самокритичны. Критики достаточно и внутри команды. Мы ставим высокую планку как для себя, так и для футболистов. Когда игра идет хорошо, сложно входить в нее с лавки — у тех, кто на поле, и так все хорошо получается. Было сложно сегодня что-то улучшить. Нам нужны были физика и свежесть. А что до критики: чем больше говорят — тем лучше. На арене всегда есть бык и тореадор. А все остальные хотят крови. Тебя убивает не бык. Сегодня мы оставили быка в живых, и потому мы злы на себя. Что до конструктива, я начал работать тренером в 22 года и с тех пор постоянно учусь. И никогда не перестану это делать. У нас два уха и один рот. Чем более конструктивна критика, тем лучше для меня. Порой нужно прислушиваться к ней. И к тем, кто обладает какими-то знаниями, а не к тем, кто дома что-то печатает на телефоне.

В воскресенье, 12 ноября «Спартак» победил «Ростов» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 24 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Абаскаль рассказал о состоянии травмированных игроков «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 0 : 2
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 2 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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