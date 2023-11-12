Абаскаль о том, как относится к критике: «Чем больше говорят — тем лучше»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как воспринимает критику в свой адрес.

— Вы постоянно находитесь под критикой?

— В современном мире сложно быть в вакууме и ничего не знать.

— Насколько эта критика справедлива?

— Прежде всего скажу, что мы самокритичны. Критики достаточно и внутри команды. Мы ставим высокую планку как для себя, так и для футболистов. Когда игра идет хорошо, сложно входить в нее с лавки — у тех, кто на поле, и так все хорошо получается. Было сложно сегодня что-то улучшить. Нам нужны были физика и свежесть. А что до критики: чем больше говорят — тем лучше. На арене всегда есть бык и тореадор. А все остальные хотят крови. Тебя убивает не бык. Сегодня мы оставили быка в живых, и потому мы злы на себя. Что до конструктива, я начал работать тренером в 22 года и с тех пор постоянно учусь. И никогда не перестану это делать. У нас два уха и один рот. Чем более конструктивна критика, тем лучше для меня. Порой нужно прислушиваться к ней. И к тем, кто обладает какими-то знаниями, а не к тем, кто дома что-то печатает на телефоне.

В воскресенье, 12 ноября «Спартак» победил «Ростов» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 24 очками.