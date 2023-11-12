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Сегодня, 22:07

Абаскаль рассказал о состоянии травмированных игроков «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победного матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1) рассказал о состоянии травмированных игроков в команде.

— Бабич заболел ангиной. У него болит горло. У Умярова небольшое мышечное поврежение — думаю, нужно два-три дня, чтобы он пришел в себя. Джикия очень близок к возвращению в общую группу. Думаю, уже на этой неделе он вернется в нее. Зобнин сказал, что почувствовал спазм. Я видел матчи Романа на позиции правого защитника 2-3 года назад. Он играл великолепно. Надеемся, что он как можно скорее вернется и будет нам помогать, в том числе на фланге. Да, он играл в схеме с 5 защитниками, но и в схеме с 4 защитниками его опыт нам поможет, — сказал тренер на пресс-конференции.

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. На седьмой строчке находится «Локомотив» с таким же количеством баллов. «Ростов» располагается на 11-м месте (17 очков).

ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 0 : 2
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 2 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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