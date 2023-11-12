Деменко: «На сегодняшний день «Спартак» приблизился к «Зениту» по скамейке»

Бывший футболист Максим Деменко поделился мнением о скамейке запасных «Зенита» и «Спартака».

«На сегодняшний день «Спартак» приблизился к «Зениту» по скамейке. Надо Абаскалю отдать должное, что он дает ребятам играть и много выпускает футболистов. «Зенит» заменами Мостового и Изидора в матче с «Краснодаром» перевернул игру. Семаку надо было раньше это делать. Просто я не понимаю, почему он эту пару игроков так поздно выпустил», — цитирует Деменко «Евро.Футбол.Ру».

11 ноября «Зенит» дома сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). Команда под руководством Сергея Семака осталась на втором месте, отставая от «быков» на два очка. «Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место.