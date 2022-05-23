Бушманов о закрытии «Спартака-2»: «В команде такого не ожидали»

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о закрытии команды. Специалист признался, что это было неожиданностью для него.

«Очень неожиданно. В команде такого не ожидали. С руководством относительно своего будущего пока не общался. У меня контракт до 31 мая, больше ничего сказать не могу», — сказал Бушманов «СЭ».

О закрытии «Спартака-2» стало известно ранее, 23 мая. В клубе объяснили, что к такому решению пришлось прийти из-за ухудшения финансового положения.

По итогам завершившегося сезона Олимп-ФНЛ «Спартак-2» занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 58 очков в 38 матчах.