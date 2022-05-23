«Локомотив» обратился к болельщикам: «Спасибо каждому! Вы придавали нам силы бороться до конца»

«Локомотив» обратился к болельщикам и поблагодарил их за поддержку в сезоне-2021/22

«Локомотив» поблагодарил болельщиков за поддержку в сезоне-2021/22.

«На протяжении всего сезона вы гнали нас только вперед и заряжали своей энергией. В любую погоду, на домашних и дальних выездных матчах, независимо от обстоятельств вы были на трибунах, верили в команду и придавали нам силы бороться до конца.

Спасибо каждому из вас! Мы чувствуем и видим вашу поддержку! До встречи в новом сезоне, красно-зеленые. Только «Локо», только победа!» — говорится в обращении «Локомотива».

По итогам сезона РПЛ-2021/22 железнодорожники заняли шестое место, набрав 48 очков в 30 матчах.