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Сегодня, 10:37

«Урал» рассматривает возможность продления аренды голкипера Помазуна

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб ведет переговоры с ЦСКА по будущему вратаря Ильи Помазуна.

«Ведем переговоры с ЦСКА по вратарю Илье Помазуну, — цитирует Иванова ТАСС. — Может быть, не будем выкупать контракт, а продлим его аренду, потому что трансфер будет очень дорого стоить, но все равно будем вести переговоры».

25-летний Помазун завершившийся сезон провел в «Урале» на правах аренды. Он сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 30 голов.

Вратарь также выступал за екатеринбургский клуб с августа 2020 года по февраль 2021 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14698739
Илья Помазун
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Григорий Иванов (руководитель)
0
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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