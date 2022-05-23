«Урал» рассматривает возможность продления аренды голкипера Помазуна

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб ведет переговоры с ЦСКА по будущему вратаря Ильи Помазуна.

«Ведем переговоры с ЦСКА по вратарю Илье Помазуну, — цитирует Иванова ТАСС. — Может быть, не будем выкупать контракт, а продлим его аренду, потому что трансфер будет очень дорого стоить, но все равно будем вести переговоры».

25-летний Помазун завершившийся сезон провел в «Урале» на правах аренды. Он сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 30 голов.

Вратарь также выступал за екатеринбургский клуб с августа 2020 года по февраль 2021 года.