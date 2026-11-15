Русским мастерам аплодировали в Финляндии. Зрители Хельсинки с восторгом встретили дубль Свечникова

«Каролина» в вынесенном в Европу матче регулярного чемпионата НХЛ без труда переиграла «Сиэтл» (5:1).

НХЛ. Регулярный чемпионат

14 ноября, 21:00. Veikkaus Arena (Хельсинки) Каролина Сиэтл

С ближайшего понедельника власти Финляндии закроют въезд на территорию страны любым спортсменам с российским гражданством для участия в соревнованиях. Проще говоря, им откажут в визах по надуманному и бессмысленному предлогу. Напоследок те, кому по горло надоели попытки горе-политиков показать свою мнимую значимость, смогли вживую посмотреть на трех российских обладателей Кубка Стэнли в составе «Каролины»: вратаря Петра Кочеткова, защитника Александра Никишина и нападающего Андрея Свечникова.

На льду «Вейккаус Арены» в Хельсинки, ранее известной под культовым названием «Хартвалл», русская троица показала себя во всей красе. В первом матче, состоявшемся в четверг, принял участие только Свечников, отметившийся голевой передачей. Зато через день сыграли все. Кочетков в фирменной манере смело и агрессивно действовал возле своих ворот. Никишин уверенно играл в собственной зоне и помогал атаке. Свечников сделал дубль, отметившись лазерными бросками из правого круга в большинстве.

Он выходил в одной тройке с местным любимцем Себастьяном Ахо и вполне мог оформить хет-трик. Тогда бы Свечников точно стал первой звездой встречи, а так предпочтение отдали опытному канадцу Марку Янковски, который тоже забросил две шайбы, включая победную. Трибуны, где собрались поклонники «Каролины» со всех концов света, одинаково радостно встречали голы своих любимцев, не деля их по национальному признаку. Свечников мощно выглядит в первые полтора месяца регулярного чемпионата, набрав 21 (11+10) очко в 21 матче. Хорошая заявка на то, чтобы провести свой лучший с точки зрения личной результативности сезон в карьере.

Однако сама идея пригласить на два вынесенных матча в Хельсинки вместе с лучшей командой лиги заштатный «Сиэтл» обернулась провалом, если принимать во внимание не яркую обертку, а соревновательный уровень. Скромный по составу «Кракен» для себя неплохо стартовал в чемпионате, но против действующего обладателя Кубка Стэнли он смотрелся откровенно жалко, нанеся 13 бросков в створ в первой встрече и 13 — во второй. «Ураганы» ответили соответственно 30 и 37.

В повторном матче «Сиэтл» с самого начала принялся удаляться, чем только усугубил свое положение. «Каролина» не использовала свои шансы в формате «пять на три», дав сопернику чуть перевести дух. Это была только краткая отсрочка. Далее фаворит врубил режим массового уничтожения и растерзал бедного оппонента, заставив того поменять вратаря Джоуи Даккорда после четырех пропущенных шайб. «Каролина» не просто сейчас лидирует в лиге, а старается в каждой игре морально уничтожать соперников. И ей это пока очень хорошо удается.