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Сегодня, 14:20

Главный тренер сборной Молдавии Клещенко рассказал, как Станкович улучшил игру Рябчука

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Молдавии Сергей Клещенко отметил, что защитник национальной команды и «Спартака» Олег Рябчук улучшил свою игру под руководством Деяна Станковича в московском клубе.

«Я считаю, что тренер Деян Станкович упростил функциональные обязанности Рябчука. От этого Олегу стало проще, и он стал эффективнее. Теперь Олег может меньше участвовать в тяжелых комбинационных атаках и вместо этого вскрывать фланги через стенку. В контрпрессинге он перестал выключаться, появилась уверенность. Возможно, Станкович увидел, что может получить от Олега, и решил это использовать. Я в сборной могу на это положиться», — цитирует Клещенко Legalbet.

Рябчук перешел в «Спартак» из «Олимпиакоса» прошлым летом. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел три матча за красно-белых, не отметившись результативными действиями.

Источник: Legalbet
Футбол
Сборная Молдавии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
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