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Чернов: «Барко по исполнению стандартов можно сравнить с Литвиновым»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил мастерство аргентинского новичка красно-белых Эсекьеля Барко.

«Барко по исполнению стандартов можно сравнить с Русланом Литвиновым. Если серьезно, то Барко, конечно, отличный исполнитель, хорошо подает. С «Крыльями», правда, угловые не шли, но штрафные всегда здорово бьет. Все впереди», — приводит слова Чернова Legalbet.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» (3:0) в матче 3-го тура РПЛ. 25-летний Барко отметился двумя голевыми передачами.

Барко перешел в «Спартак» 25 июля и стал вторым среди самых дорогих игроков в истории клуба. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера игрока составила 14 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Никита Чернов
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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 - : -
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