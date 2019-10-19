Главный тренер «Рубина» считает, что казанцы потеряли два очка в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после ничейного результата в матче 13-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:0) выразил мнение, что его команда могла добыть победу над москвичами в этой встрече. Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» (Москва).

— Если бы до матча мне сказали, что будет ничья, то я был бы доволен таким результатом, — сказал Докампо в эфире телеканала «Матч Премьер». — У «Рубина» было преимущество над красно-белыми, поэтому это потеря двух очков. Удивила ли меня расстановка «Спартака»? Это их дело.

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