Парфенов о судействе в матче «Акрон» — «Ротор»: «В нашу сторону был плевок»

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфенов прокомментировал судейство в ответном VK Видео переходном матче за право играть в РПЛ-2026/27 с «Акроном» (1:0).

«Сегодня в нашу сторону был плевок. Мы свое дело сделали, забили мяч, который отменили. Могли забивать еще, реализация подвела и в первом, и во втором матче», — цитирует Парфенова Matchtv.ru.

В первом тайме матча, который проходил в Самаре, главный судья Андрей Прокопов после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора отменил пенальти в ворота «Ротора». Во втором тайме был отменен гол в ворота «Акрона».

По сумме двух встреч «Акрон» выиграл со счетом 2:1 и сохранил прописку в РПЛ.