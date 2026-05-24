Парфенов о судействе в матче «Акрон» — «Ротор»: «В нашу сторону был плевок»
Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфенов прокомментировал судейство в ответном VK Видео переходном матче за право играть в РПЛ-2026/27 с «Акроном» (1:0).
«Сегодня в нашу сторону был плевок. Мы свое дело сделали, забили мяч, который отменили. Могли забивать еще, реализация подвела и в первом, и во втором матче», — цитирует Парфенова Matchtv.ru.
В первом тайме матча, который проходил в Самаре, главный судья Андрей Прокопов после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора отменил пенальти в ворота «Ротора». Во втором тайме был отменен гол в ворота «Акрона».
По сумме двух встреч «Акрон» выиграл со счетом 2:1 и сохранил прописку в РПЛ.
Источник: Matchtv.ru
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