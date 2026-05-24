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Евсеев после сохранения прописки в РПЛ: «Хочу разделить победу махачкалинского «Динамо» с Биджиевым»

Павел Лопатко

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в ответном VK Видео переходном матче за право сыграть в РПЛ в сезоне-2026/27.

«Хочу выразить огромную благодарность болельщикам. Они 12-й номер, всегда с нами до конца. Хочу сказать спасибо игрокам, что подошли профессионально к стыкам. Физически было сложно, но за счет правильной игры и работы нам удалось переиграть хорошую команду.

И отдельно хочу разделить победу с Биджиевым. В тех условиях, в которых он работал, сложно проявить качества. Поздравляю его. Что было самым сложным весной? Принять решение. Не пришел бы сюда — в «Черноморце» остался бы. А так в «Динамо» в РПЛ», — цитирует 50-летнего специалиста «Матч ТВ».

Махачкалинское &laquo;Динамо&raquo; победило &laquo;Урал&raquo; в&nbsp;переходных матчах и&nbsp;сохранило место в&nbsp;РПЛ.Евсеев переиграл Березуцкого. Махачкалинское «Динамо» осталось в РПЛ

По сумме двух матчей (3:0) «Динамо» сохранило прописку в РПЛ. «Урал» в сезоне-2026/27 продолжить играть в Первой лиге.

60-летний Хасанби Биджиев работал в «Динамо» главным тренером с февраля 2024 года по декабрь 2025 года. В 78 матчах команда под его руководством одержала 25 побед, 20 раз сыграла вничью и потерпела 33 поражения.

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Источник: «Матч ТВ»
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Вадим Евсеев
Хасанби Биджиев
ФК Динамо (Махачкала)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

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 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

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 2
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Виктор Окишор

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 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
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Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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