Евсеев после сохранения прописки в РПЛ: «Хочу разделить победу махачкалинского «Динамо» с Биджиевым»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в ответном VK Видео переходном матче за право сыграть в РПЛ в сезоне-2026/27.

«Хочу выразить огромную благодарность болельщикам. Они 12-й номер, всегда с нами до конца. Хочу сказать спасибо игрокам, что подошли профессионально к стыкам. Физически было сложно, но за счет правильной игры и работы нам удалось переиграть хорошую команду.

И отдельно хочу разделить победу с Биджиевым. В тех условиях, в которых он работал, сложно проявить качества. Поздравляю его. Что было самым сложным весной? Принять решение. Не пришел бы сюда — в «Черноморце» остался бы. А так в «Динамо» в РПЛ», — цитирует 50-летнего специалиста «Матч ТВ».

По сумме двух матчей (3:0) «Динамо» сохранило прописку в РПЛ. «Урал» в сезоне-2026/27 продолжить играть в Первой лиге.

60-летний Хасанби Биджиев работал в «Динамо» главным тренером с февраля 2024 года по декабрь 2025 года. В 78 матчах команда под его руководством одержала 25 побед, 20 раз сыграла вничью и потерпела 33 поражения.

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