В «Динамо» назвали задачи Шварца на посту главного тренера

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев рассказал, какие задачи будут стоять перед главным тренером Сандро Шварцем.

«И футбольные специалисты, и болельщики считают, что при Шварце команда показывала хороший футбол. Дальше давайте будем смотреть на результаты его работы — и рассчитывать, что он подтвердит реноме, которое заработал. Какие задачи будут поставлены перед Шварцем? Высокие. Выиграть трофей — главная задача, которая стоит перед всеми нами», — цитирует Ивлева «РБ Спорт».

Шварц работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. Под его руководством команда выиграла бронзовые медали РПЛ и прошла в финал Кубка России в сезоне-2021/22.

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