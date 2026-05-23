В «Динамо» назвали задачи Шварца на посту главного тренера
Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев рассказал, какие задачи будут стоять перед главным тренером Сандро Шварцем.
«И футбольные специалисты, и болельщики считают, что при Шварце команда показывала хороший футбол. Дальше давайте будем смотреть на результаты его работы — и рассчитывать, что он подтвердит реноме, которое заработал. Какие задачи будут поставлены перед Шварцем? Высокие. Выиграть трофей — главная задача, которая стоит перед всеми нами», — цитирует Ивлева «РБ Спорт».
Шварц работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. Под его руководством команда выиграла бронзовые медали РПЛ и прошла в финал Кубка России в сезоне-2021/22.
Источник: РБ Спорт
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|
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|9
|
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|5
|3
|0
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|
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|4
|
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|5
|0
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|5-7
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|
15
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|
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|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
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|30.08
|20:00
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Ассистенты
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Максим Глушенков
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Александр Соболев
Зенит
|4
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
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|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
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|1
|0
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