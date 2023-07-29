Карпин назвал чудом снятие с «Ростова» запрета на регистрацию новичков
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал снятие с клуба запрета на регистрацию новичков перед матчем 2-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Чудо произошло. Я всегда подгонял, но толку-то. Я не знаю, что происходило, но надо поблагодарить РФС, насколько он включился. Знаю, что по полной программе включились президент «Ростова» и глава РПЛ. Случилось, и слава богу. Новички заявлены на сегодняшний матч? На сборах что-то немного наигрывали. Понятно, что две последних недели наигрывали другой состав. Ионов и Чернов у нас в Ростове были давно. В какой момент стало окончательно понятно, что смогу на них рассчитывать сегодня? Сегодня после обеда», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».
29 июля «Ростов» заявил 7 игроков для участия в чемпионате России. Все семь футболистов были подписаны в летнее трансферное окно, однако не могли быть заявлены ранее из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
2
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1