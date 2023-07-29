«Ростов» — «Зенит»: Эракович дебютировал за питерский клуб

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков получил повреждение в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» — 0:0.

На 17-й минуте вместо Чистякова на поле вышел новичок сине-бело-голубых Страхиня Эракович. Для сербского защитника это дебют в РПЛ.