ЦСКА на выезде сыграет против «Ахмата» во 2-м туре РПЛ 30 июля

В воскресенье, 30 июля, «Ахмат» на своем поле примет ЦСКА в рамках 2-го тура чемпионата России-2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Ахмат» —ЦСКА будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — 19:30.

В 1-м туре чемпионата России «Ахмат» проиграл «Крыльям Советов» (1:2), ЦСКА потерпел поражение от «Урала» (1:2).

ЦСКА выиграл 10 из последних 11 очных матчей с «Ахматом», проиграв лишь в одной встрече. Последняя очная встреча завершилась победой армейцев (1:3).

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика