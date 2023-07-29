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Сегодня, 20:00

«Ахмат» — ЦСКА: время начала матча и где смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА на выезде сыграет против «Ахмата» во 2-м туре РПЛ 30 июля
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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«Ахмат» — ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В воскресенье, 30 июля, «Ахмат» на своем поле примет ЦСКА в рамках 2-го тура чемпионата России-2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Ахмат» —ЦСКА будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — 19:30.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА

В 1-м туре чемпионата России «Ахмат» проиграл «Крыльям Советов» (1:2), ЦСКА потерпел поражение от «Урала» (1:2).

ЦСКА выиграл 10 из последних 11 очных матчей с «Ахматом», проиграв лишь в одной встрече. Последняя очная встреча завершилась победой армейцев (1:3).

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
2
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
5
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
6
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
7
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29 тур
30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 2
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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