«Ростов» заявил Ионова, Акбашева, Чернова и еще трех игроков

Полузащитники Алексей Ионов, Роман Акбашев и защитник Илья Вахания заявлены «Ростовом» для участия в чемпионате России, сообщается на официальном сайте РПЛ.

Также в заявку попали защитник Евгений Чернов, полузащитники Кирилл Столбов и Данила Сухомлинов. Все шесть игроков были подписаны в летнее трансферное окно, однако не могли быть заявлены из-за решения ФИФА.

Ранее ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста, перешедшего в «Ростов» в 2020 году и приостановившего контракт с клубом весной 2022 года.

Российский клуб не может рассчитаться из-за сложностей с осуществлением банковских операций между Россией и другими странами.