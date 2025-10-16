Главный тренер «Ростова» Альба — об уходе Арутюнянца: «Для меня это было неожиданно»
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал уход Арташеса Арутюнянца с поста президента клуба.
— Как вы отреагировали на уход Арташеса Арутюнянца с поста президента «Ростова»?
— Для меня это было неожиданно. Не думаю, что кто-то в команде воспринял эту новость положительно. Тем не менее он акционер клуба и состоит в совете директоров. Не думаю, что уход с должности президента сильно повлияет на его участие в жизни команды.
— Насколько сильно Арташес Арутюнянц вовлечен в спортивную жизнь команды?
— Максимально. Мы постоянно говорили о команде, я мог позвонить ему в любое время дня и ночи, чтобы посоветоваться, как решить ту или иную проблему, или просто услышать его мнение. Бывало сидели по несколько часов и обсуждали планы на игру, возможную тактику... Арташес очень хорошо понимает футбол, менталитет российских игроков.
— Вы уже общались с ним после объявления новости об уходе?
— Нет, он пока не на связи. Я думаю, что мы обязательно пообщаемся через какое-то время и все обсудим.
— Что вы сказали игрокам?
— Сказал, что нужно отключиться от новостного шума и сконцентрироваться на важнейшей игре против «Спартака». Самое важное сейчас — это набирать очки.
51-летний Арутюнянц покинул свой пост 15 октября.
Ранее сообщалось, что решение Арутюнянца об отставке было обусловлено личными причинами. Он занимал пост президента клуба с июня 2017 года.
После 11 туров РПЛ «Ростов» набрал 13 очков и занимает 10-е место в таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|27
|18
|6
|3
|55-21
|60
|
2
|Зенит
|27
|17
|8
|2
|47-17
|59
|
3
|Локомотив
|27
|13
|10
|4
|51-35
|49
|
4
|Спартак
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|
5
|Балтика
|27
|11
|13
|3
|37-17
|46
|
6
|ЦСКА
|27
|13
|6
|8
|38-28
|45
|
7
|Рубин
|27
|10
|9
|8
|25-26
|39
|
8
|Динамо
|27
|10
|8
|9
|46-37
|38
|
9
|Ахмат
|27
|8
|8
|11
|31-37
|32
|
10
|Акрон
|27
|6
|9
|12
|33-45
|27
|
11
|Ростов
|27
|6
|9
|12
|20-29
|27
|
12
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|29-47
|26
|
13
|Оренбург
|27
|6
|8
|13
|27-38
|26
|
14
|Динамо Мх
|27
|5
|9
|13
|17-34
|24
|
15
|Пари НН
|27
|6
|4
|17
|23-44
|22
|
16
|Сочи
|27
|5
|3
|19
|24-56
|18
|1.05
|17:00
|Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.05
|19:30
|Локомотив – Динамо
|- : -
|2.05
|14:00
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|2.05
|16:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|2.05
|19:00
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.05
|14:30
|Сочи – Оренбург
|- : -
|3.05
|17:00
|Акрон – Краснодар
|- : -
|3.05
|19:30
|Ахмат – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Бителло
Динамо
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|23
|1
|4
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|25
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|25
|1
|2