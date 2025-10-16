Кечинов назвал большой удачей приход Мовсесьяна в «Спартак»: «Его работа в ЦСКА говорит сама за себя»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Андрея Мовсесьяна в «Спартак».

«Это очень хороший и порядочный человек. Его работа в ЦСКА говорит сама за себя. Знаю, что он нашел Головина, Кучаева и еще ряд других игроков. Считаю, что это большая удача для «Спартака», — сказал Кечинов «СЭ».

Мовсесьян назначен на должность заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.

Последним местом работы специалиста был ЦСКА, где он занимал должности селекционера и спортивного директора с 2012 по 2024 год.