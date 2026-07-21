ФИФА пояснила ситуацию с дракой Паредеса: игрок не был удален после финала ЧМ-2026, идет разбирательство

В ФИФА сообщили, что к полузащитнику сборной Аргентины Леандро Паредесу не было применено никакого наказания на поле за драку после финального матча чемпионата мира-2026 со сборной Испании, сообщает ВВС Sport.

Игра прошла 19 июля и завершилась победой испанцев со счетом 1:0 в дополнительное время. После финального свистка Паредес схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем повалил на газон Гави и порвал его манишку.

В информационной системе ФИФА для комментаторов ошибочно сообщили, что главный арбитр Славко Винчич удалил 32-летнего футболиста за драку. Вскоре информация о красной карточке Паредеса была удалена. ФИФА подтвердила ВВС Sport, что в тот момент никаких дисциплинарных мер к аргентинцу не было применено. При этом в понедельник организацией было открыто дисциплинарное дело о поведении аргентинцев после финала.

Также отмечается, что ФИФА начала разбирательство в отношении сборной Аргентины по поводу эпизода после полуфинального матча ЧМ-2026 со сборной Англии (2:1), когда аргентинские игроки развернули баннер с фразой «Мальвины — аргентинские».