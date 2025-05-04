Семак — о победе «Зенита» над «Пари НН»: «Нужно забивать раньше. Было три убойнейших момента»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против «Пари НН» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

— Пропущенный нами мяч, конечно, наложил отпечаток на игру. Нам нужно было быстрее забивать, но, к сожалению, мы не смогли использовать те моменты, которые были. Поэтому практически до финального свистка висело напряжение. «Пари НН» было нечего терять. Соперник отправился большими силами спасти матч, довести до ничьей. Был очень опасный стандарт у наших ворот. В остальном, я думаю, конечно, нужно забивать раньше. Кроме двух мячей у Саши Соболева было еще три убойнейших момента, которые нужно было реализовывать — тогда бы игра сложилась для нас полегче. Не хватает забитых мячей для того, чтобы более спокойно выигрывать такие матчи, но, может быть, это и хорошо. Команда проявила характер, победила, и тем самым сохранила надежду на дальнейшую борьбу, — сказал Семак.

«Зенит» (57 очков) остается на втором месте в РПЛ. Команда Сергея Семака на 4 очка отстает от лидирующего «Краснодара».

«Пари НН» (23) идет 14-м в турнирной таблице.