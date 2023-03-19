Главный тренер «Пари НН» — о ситуации с Михайловым: «Я был занят игрой. Будем разбираться»

Главный тренер «Пари НН» Артема Горлова после матча 20-го тура РПЛ с «Торпедо» (1:1) прокомментировал игру своей команды.

«Считаю, что мы были ближе к победе, обидно упускать ее. Мы владели инициативой, игра давалась. Правда, в начале второго тайма отдали сопернику территорию, допустили ошибку и пропустили ответный гол. Ну и с реализацией сегодня беда. Моменты у нас были и в первом тайме, и во втором, но их надо доводить до логического завершения», — цитирует специалиста пресс-служба команды.

Горлов также прокомментировал ситуацию с полузащитником «Пари НН» Ярославом Михайловым, который не имел права выходить на поле в этой игре.

«Я был занят игрой. Будем разбираться в этой ситуации», — добавил Горлов.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке (8 очков).