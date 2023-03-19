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19 марта, 20:26

Главный тренер «Пари НН» — о ситуации с Михайловым: «Я был занят игрой. Будем разбираться»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Пари НН» Артема Горлова после матча 20-го тура РПЛ с «Торпедо» (1:1) прокомментировал игру своей команды.

«Считаю, что мы были ближе к победе, обидно упускать ее. Мы владели инициативой, игра давалась. Правда, в начале второго тайма отдали сопернику территорию, допустили ошибку и пропустили ответный гол. Ну и с реализацией сегодня беда. Моменты у нас были и в первом тайме, и во втором, но их надо доводить до логического завершения», — цитирует специалиста пресс-служба команды.

Горлов также прокомментировал ситуацию с полузащитником «Пари НН» Ярославом Михайловым, который не имел права выходить на поле в этой игре.

«Я был занят игрой. Будем разбираться в этой ситуации», — добавил Горлов.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке (8 очков).

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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
Артем Горлов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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19.03 14:00
Химки – Ростов
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Кр. Советов – Ахмат
 0 : 1
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
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