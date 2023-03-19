ЦСКА — «Зенит»: в первом тайме голов не забито

ЦСКА принимает «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России. В первом тайме голов не было забито.

На 33-й минуте поле покинул защитник армейцев Игорь Дивеев из-за повреждения.

Игра проходит в Москве на «ВЭБ Арене», счет к перерыву — 0:0.