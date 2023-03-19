Талалаев о ничьей с «Пари НН»: «Слава Богу уже не будет антирекорда по набранным очкам в истории чемпионата России»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал ничью с «Пари НН» (1:1) в 20-м туре РПЛ.

«Команда неплохо начала: в течение первых 20 минут у наших ворот не было моментов за исключением дальнего удара. Потом последовал необязательный «стандарт» нижегородцев, который после трех нарушений правил «дошел» до гола. После этого ребята чуть «завяли». Мы дождались перерыва, внесли коррективы, выпустили креативных игроков, которых готовили, и сумели перевести игру на ничейную. Меня смутило то преимущество, которое «Пари НН» имел в концовке. В предыдущих матчах мы загоняли соперника в их штрафную. Сегодня же при счете 1:1 мы почему-то оборонялись и не совершали быстрых выбеганий. Все резервы, которые у нас были, мы выпустили в атаку», — приводит слова Талалаева пресс-служба клуба.

Также главный тренер команды заявил, что «Торпедо» не устраивает ничья.

«Ничья нас не устраивает. В конце матча мы рисковали, но, к сожалению, не смогли забить. Перед игрой тренерский штаб настраивал команду не только на борьбу, мы говорили: «Сыграйте в футбол!». Во втором тайме, когда на поле вышли более мастеровитые ребята, игра стала похожа на футбол. У нас есть свой тезис: если мы забиваем, то мы не проигрываем. Слава Богу уже не будет антирекорда по набранным очкам в истории чемпионатов России», — сказал Талалаев.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке (8 очков).