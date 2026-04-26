Шпилевский о судействе в матче со «Спартаком»: «Так нельзя. Надеюсь, совесть помучает»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 27-го тура РПЛ и раскритиковал судейство в игре с красно-белыми.

Главным арбитром встречи был Игорь Капленков, его ассистентами — Игорь Демешко и Александр Богданов, ВАР — Василий Казарцев, АВАР — Вера Опейкина.

— Спасибо ребятам за самоотдачу. Они выложились на максимум. Первый пенальти на Сефасе даже не посмотрели в концовке. Так нельзя. «Спартак» играет против маленького «Пари НН» — и тут еще так действовать... Это очень обидно. Не могу понять, как такое происходит. Но, как есть... Мне стыдно за это, но не за ребят, ни в коем случае. Они сделали максимум. Спасибо им за это.

— Как вы оцениваете шансы в борьбе за выживание?

— Тяжело. Очень тяжело все дается. Плюс такие решения, как сегодня, со стороны знаете кого, не особо нам помогают. Но мы будем биться до конца, как я и сказал ребятам. Посмотрим, к чему это приведет. Мы отдаемся полностью, но выше головы ты не прыгнешь. Это все должны понимать. Будем биться до конца.

— Справедливо ли назначили пенальти в ваши ворота?

— Когда игра не идет и надо как-то помочь, то можно так сделать. Это смешно. Просто смешно. Люди просто должны понимать, что они играют с судьбами многих сотрудников, футболистов. Так нельзя действовать. Люди сделали, уехали и все нормально. Надеюсь, совесть помучает.

— Если «Пари НН» вылетит в первую лигу, как команда будет действовать?

— Я пока даже не думаю об этом. Полный фокус на следующем матче, — отметил Шпилевский.

«Пари НН» с 22 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Ранее появилась информация о том, что нижегородский клуб отправил в отставку Шпилевского после поражения от «Спартака».

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