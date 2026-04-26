Шпилевский о судействе в матче со «Спартаком»: «Так нельзя. Надеюсь, совесть помучает»
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 27-го тура РПЛ и раскритиковал судейство в игре с красно-белыми.
Главным арбитром встречи был Игорь Капленков, его ассистентами — Игорь Демешко и Александр Богданов, ВАР — Василий Казарцев, АВАР — Вера Опейкина.
— Спасибо ребятам за самоотдачу. Они выложились на максимум. Первый пенальти на Сефасе даже не посмотрели в концовке. Так нельзя. «Спартак» играет против маленького «Пари НН» — и тут еще так действовать... Это очень обидно. Не могу понять, как такое происходит. Но, как есть... Мне стыдно за это, но не за ребят, ни в коем случае. Они сделали максимум. Спасибо им за это.
— Как вы оцениваете шансы в борьбе за выживание?
— Тяжело. Очень тяжело все дается. Плюс такие решения, как сегодня, со стороны знаете кого, не особо нам помогают. Но мы будем биться до конца, как я и сказал ребятам. Посмотрим, к чему это приведет. Мы отдаемся полностью, но выше головы ты не прыгнешь. Это все должны понимать. Будем биться до конца.
— Справедливо ли назначили пенальти в ваши ворота?
— Когда игра не идет и надо как-то помочь, то можно так сделать. Это смешно. Просто смешно. Люди просто должны понимать, что они играют с судьбами многих сотрудников, футболистов. Так нельзя действовать. Люди сделали, уехали и все нормально. Надеюсь, совесть помучает.
— Если «Пари НН» вылетит в первую лигу, как команда будет действовать?
— Я пока даже не думаю об этом. Полный фокус на следующем матче, — отметил Шпилевский.
«Пари НН» с 22 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Ранее появилась информация о том, что нижегородский клуб отправил в отставку Шпилевского после поражения от «Спартака».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0