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26 апреля, 17:39

Шпилевский о судействе в матче со «Спартаком»: «Так нельзя. Надеюсь, совесть помучает»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Алексей Шпилевский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 27-го тура РПЛ и раскритиковал судейство в игре с красно-белыми.

Главным арбитром встречи был Игорь Капленков, его ассистентами — Игорь Демешко и Александр Богданов, ВАР — Василий Казарцев, АВАР — Вера Опейкина.

— Спасибо ребятам за самоотдачу. Они выложились на максимум. Первый пенальти на Сефасе даже не посмотрели в концовке. Так нельзя. «Спартак» играет против маленького «Пари НН» — и тут еще так действовать... Это очень обидно. Не могу понять, как такое происходит. Но, как есть... Мне стыдно за это, но не за ребят, ни в коем случае. Они сделали максимум. Спасибо им за это.

— Как вы оцениваете шансы в борьбе за выживание?

— Тяжело. Очень тяжело все дается. Плюс такие решения, как сегодня, со стороны знаете кого, не особо нам помогают. Но мы будем биться до конца, как я и сказал ребятам. Посмотрим, к чему это приведет. Мы отдаемся полностью, но выше головы ты не прыгнешь. Это все должны понимать. Будем биться до конца.

— Справедливо ли назначили пенальти в ваши ворота?

— Когда игра не идет и надо как-то помочь, то можно так сделать. Это смешно. Просто смешно. Люди просто должны понимать, что они играют с судьбами многих сотрудников, футболистов. Так нельзя действовать. Люди сделали, уехали и все нормально. Надеюсь, совесть помучает.

— Если «Пари НН» вылетит в первую лигу, как команда будет действовать?

— Я пока даже не думаю об этом. Полный фокус на следующем матче, — отметил Шпилевский.

«Пари НН» с 22 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Ранее появилась информация о том, что нижегородский клуб отправил в отставку Шпилевского после поражения от «Спартака».

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Алексей Шпилевский
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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