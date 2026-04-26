«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: «быки» сравняли счет благодаря голу Кривцова

«Краснодар» сравнял счет в матче 27-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 1:1. Встреча проходит на «Ozon Арене» в Краснодаре.

На 29-й минуте встречи отличился полузащитник хозяев Никита Кривцов.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 17:00. Краснодар (Краснодар)

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