«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: Сперцян не реализовал пенальти

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян не реализовал пенальти в матче 27-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо». Встреча проходит на «Ozon Арене» в Краснодаре.

11-метровый удар был назначен главным арбитром матча Иваном Абросимовым после нарушения защитника гостей Джемаля Табидзе на Джоне Кордобе.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 17:00. Краснодар (Краснодар)

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