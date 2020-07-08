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Главный тренер «Оренбурга»: «Наша готовность оставляет желать лучшего»

8 июля 2020, 17:50
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Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА. Встреча начнется в 18:00 мск.

— ЦСКА — сложный соперник, борется за Лигу Европы, — сказал Парамонов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Хорошая команда, всегда борется за первые места. У нас неоптимальный состав, еще жаркая погода, плюс наша готовность оставляет желать лучшего.

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