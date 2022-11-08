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Сегодня, 19:07

Фомин — о премии «Джентльмен года»: «Очень приятно, что я выиграл эту награду»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился эмоциями после получения премии «Джентльмен года-2022».

— Мне хотелось бы сказать спасибо. Для меня большая честь играть за московское «Динамо» и быть капитаном этой команды. Очень приятно, что я выиграл эту награду. Будем стараться, будем стремиться. Болельщики «Динамо» заслуживают побед, хочу поблагодарить их всех. Новое чувство. Отличный повод, смокинг пригодится.

— Что для вас джентльменское поведение в футболе?

— Наверное, это когда игрок делает все для победы команды.

— Видели реакцию бразильцев на вызов в сборную, какие у вас были впечатления?

— Впечатления есть. Игра за сборную — то, о чем я мечтал с детства. Для меня это важный момент с удовольствием поеду, — сказал Фомин.

Вместе с Фоминым финалистами премии стали вратарь «Спартака» Александр Селихов и нападающим ЦСКА Федор Чалов.

Награда «Джентльмен года» присуждается ежегодно с 1994 года. Обладатель этого звания определяется проходящим в два этапа голосованием. Тройку самых достойных претендентов определяют болельщики, а экспертное жюри «КП» выбирает победителя.

Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
0
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Пивоваров прокомментировал победу Фомина в премии «Джентльмен года»
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
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 - : -
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Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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