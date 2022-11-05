Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:36

Галактионов — о слухах про уход в «Локомотив»: «Руководство клуба с первой до последней секунды все знает о всех моментах в команде»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Михаил Галактионов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

— С учетом того, что у нас была длительная безвыигрышная серия, мы очень хотели прервать ее в кратчайшие сроки. Для нас очень важен был этот матч. С точки зрения организации игры мы сыграли сегодня дисциплинированно, исключили ненужные потери, командой сыграли организованно, со стандартов были достаточно остры сегодня. Плюс тот мяч, который забили в добавленное время, но, к сожалению, его отменили. Мы довольны, что прервали ту серию, которая нас сопровождала. Надо с положительными эмоциями завершать первую часть чемпионата.

— Как вы так физически подготовили команду, что она практически ничего не дала сделать ЦСКА? Какое процентное соотношение того, что вы придете в «Локомотив»?

— С точки зрения кондиций, у нас были не очень хорошие результаты, но мы анализировали наше состояние. Мы были во многих играх лучше соперника по функциональному состоянию. Мы видели, как работают в тренировочном микроцикле. Были недостаточно хороши в организации атаки как команда. Мы не шарахались.

Что касается второго вопроса, благодаря губернатору, благодаря руководству области поставлена задача — изменить игровую стилистику команды, когда мы сюда приходили, ввести в команду большое количество молодых футболистов, которые могут быть конкурентноспособные, сегодня эти задачи выполняются. Мы меняемся, игроки наши востребованы, на лицо некая оценка кадрового потенциала, как игроков, так и тренерско-административного состава. А если и есть оценка, то есть спрос и предложение. Поверьте мне, что руководство клуба и области с первой до последней секунды все знает о всех моментах в команде. Если будет какой-то нюанс, естественно, в совместном диалоге все будет решаться.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Галактионов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин повторил суперрекорд Горди Хоу. Никто не забивал больше за один клуб
«От бомжа отличаюсь тем, что одет получше». Невероятная история банкротства и спасения знаменитого баскетболиста
В Китае назвали дурным знаком заявление Зеленского об участии в саммите G20
Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в крайне тяжелом состоянии
Читатели NYP потребовали объявить Байдену импичмент после его шутки
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
Федотов рассказал о причинах поражения ЦСКА от «Нижнего Новгорода»
Геннадий Орлов: «А что в «Зените» делает Бакаев?»
Тихонов о матче «Ростов» — «Динамо»: «Нас ждет очень увлекательная игра с обилием голов»
Федотов о поражении от «Нижнего Новгорода»: «Назвал бы это коллективным безумием»
Агент игроков «Сочи»: «Гаранина три дня не видели, но никто его отсутствия не заметил»
Орлов о зенитовце Чистякове: «Говорят, зимой он может перейти в «Ахмат»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов о зенитовце Чистякове: «Говорят, зимой он может перейти в «Ахмат»

Агент игроков «Сочи»: «Гаранина три дня не видели, но никто его отсутствия не заметил»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости