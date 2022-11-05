Галактионов — о слухах про уход в «Локомотив»: «Руководство клуба с первой до последней секунды все знает о всех моментах в команде»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).
— С учетом того, что у нас была длительная безвыигрышная серия, мы очень хотели прервать ее в кратчайшие сроки. Для нас очень важен был этот матч. С точки зрения организации игры мы сыграли сегодня дисциплинированно, исключили ненужные потери, командой сыграли организованно, со стандартов были достаточно остры сегодня. Плюс тот мяч, который забили в добавленное время, но, к сожалению, его отменили. Мы довольны, что прервали ту серию, которая нас сопровождала. Надо с положительными эмоциями завершать первую часть чемпионата.
— Как вы так физически подготовили команду, что она практически ничего не дала сделать ЦСКА? Какое процентное соотношение того, что вы придете в «Локомотив»?
— С точки зрения кондиций, у нас были не очень хорошие результаты, но мы анализировали наше состояние. Мы были во многих играх лучше соперника по функциональному состоянию. Мы видели, как работают в тренировочном микроцикле. Были недостаточно хороши в организации атаки как команда. Мы не шарахались.
Что касается второго вопроса, благодаря губернатору, благодаря руководству области поставлена задача — изменить игровую стилистику команды, когда мы сюда приходили, ввести в команду большое количество молодых футболистов, которые могут быть конкурентноспособные, сегодня эти задачи выполняются. Мы меняемся, игроки наши востребованы, на лицо некая оценка кадрового потенциала, как игроков, так и тренерско-административного состава. А если и есть оценка, то есть спрос и предложение. Поверьте мне, что руководство клуба и области с первой до последней секунды все знает о всех моментах в команде. Если будет какой-то нюанс, естественно, в совместном диалоге все будет решаться.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2