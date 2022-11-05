Галактионов — о слухах про уход в «Локомотив»: «Руководство клуба с первой до последней секунды все знает о всех моментах в команде»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

— С учетом того, что у нас была длительная безвыигрышная серия, мы очень хотели прервать ее в кратчайшие сроки. Для нас очень важен был этот матч. С точки зрения организации игры мы сыграли сегодня дисциплинированно, исключили ненужные потери, командой сыграли организованно, со стандартов были достаточно остры сегодня. Плюс тот мяч, который забили в добавленное время, но, к сожалению, его отменили. Мы довольны, что прервали ту серию, которая нас сопровождала. Надо с положительными эмоциями завершать первую часть чемпионата.

— Как вы так физически подготовили команду, что она практически ничего не дала сделать ЦСКА? Какое процентное соотношение того, что вы придете в «Локомотив»?

— С точки зрения кондиций, у нас были не очень хорошие результаты, но мы анализировали наше состояние. Мы были во многих играх лучше соперника по функциональному состоянию. Мы видели, как работают в тренировочном микроцикле. Были недостаточно хороши в организации атаки как команда. Мы не шарахались.

Что касается второго вопроса, благодаря губернатору, благодаря руководству области поставлена задача — изменить игровую стилистику команды, когда мы сюда приходили, ввести в команду большое количество молодых футболистов, которые могут быть конкурентноспособные, сегодня эти задачи выполняются. Мы меняемся, игроки наши востребованы, на лицо некая оценка кадрового потенциала, как игроков, так и тренерско-административного состава. А если и есть оценка, то есть спрос и предложение. Поверьте мне, что руководство клуба и области с первой до последней секунды все знает о всех моментах в команде. Если будет какой-то нюанс, естественно, в совместном диалоге все будет решаться.