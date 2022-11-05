Агент игроков «Сочи»: «Гаранина три дня не видели, но никто его отсутствия не заметил»

Футбольный агент Антон Синьков, представляющий интересы трех игроков «Сочи», прокомментировал отсутствие главного тренера команды Вадима Гаранина.

«Гаранина три дня не видели. Не встретил его сегодня и на стадионе. Игрой команды руководил Точилин, помогал ему Бородин. И вообще, отсутствие Гаранина не заметил никто — ни футболисты, ни болельщики на трибунах», — сказал Синьков «РБ Спорт».

5 ноября «Сочи» принимал «Спартак», матч закончился ничьей — 1:1. Главный тренер хозяев на игре не присутствовал, как пояснили в клубе, по причине болезни.

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.

Отметим, что «Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка.