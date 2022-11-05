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Агент игроков «Сочи»: «Гаранина три дня не видели, но никто его отсутствия не заметил»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный агент Антон Синьков, представляющий интересы трех игроков «Сочи», прокомментировал отсутствие главного тренера команды Вадима Гаранина.

«Гаранина три дня не видели. Не встретил его сегодня и на стадионе. Игрой команды руководил Точилин, помогал ему Бородин. И вообще, отсутствие Гаранина не заметил никто — ни футболисты, ни болельщики на трибунах», — сказал Синьков «РБ Спорт».

5 ноября «Сочи» принимал «Спартак», матч закончился ничьей — 1:1. Главный тренер хозяев на игре не присутствовал, как пояснили в клубе, по причине болезни.

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.

Отметим, что «Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-igrokov-sochi-garanina-tri-dnya-ne-videli-no-nikto-ego-otsutstviya-ne-zametil/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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31%

1.92

П2

19%

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17%

1.74
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28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
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Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
ФК Сочи
Вадим Гаранин
1
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
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