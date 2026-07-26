Галактионов о будущем Батракова в «Локомотиве»: «Надолго — понятие растяжимое»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал смену игрового номера полузащитником команды Алексеем Батраковым.

Перед стартом сезона 21-летний футболист взял 10-й номер, который ранее принадлежал нападающему Дмитрию Воробьеву. До этого Батраков выступал под номером «83».

«Алексей изъявил желание поменять свой номер, клуб пошел ему навстречу. Думаю, что это большая ответственность. Это имеет значение и для его статуса, и с точки зрения легендарности номера в клубе», — приводит пресс-служба железнодорожников слова Галактионова.

Также он ответил, означает ли смена номера Батраковым, что футболист планирует надолго задержаться в «Локомотиве».

«Что касается понятия «надолго»: оно же растяжимое. На сегодняшний день один из лучших футболистов чемпионата России радует нас своей игрой в нашей команде и старается приносить пользу нынешнему клубу. Если будет какая-то конкретика, то мы будем комментировать. Сейчас футболист, который находится в «Локомотиве», радует лигу своей игрой», — добавил тренер.

Батраков — воспитанник «Локомотива». Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2029 года. В конце мая появилась информация о том, что футболист близок к переходу в «ПСЖ». В начале июля сообщалось, что парижский клуб рассматривал возможность покупки россиянина, но отказался от этой идеи.