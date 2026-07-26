В «Оренбурге» оценили волевую победу над «Ростовом»: «Наши ребята показали характер»

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин прокомментировал «СЭ» победу команды в 1-м туре туре РПЛ над «Ростовом» (2:1).

«Сложный для нас матч, который, к счастью, закончился для «Оренбурга» удачно! В первом тайме не все шло по нашему плану, моментами «Ростов» поддавливал, в самом начале второго забил. Очень приятно и важно, что наши ребята показали характер и перевернули игру. Ну и, конечно, нельзя не отметить очень яркий дебют Андрея Касаджикова, забившего гол и сделавшего голевую передачу. Важная для нас победа и с точки зрения турнирных очков, и с точки зрения эмоций», — сказал Волженкин «СЭ».



«Оренбург» во 2-м туре чемпионата России-2026/27 сыграет дома против «Зенита», «Ростов» встретится на выезде с «Родиной».