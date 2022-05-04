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Сегодня, 21:23

Деменко считает Матвея Сафонова лучшим игроком матча «Краснодар» — «Локомотив»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал победу «быков» над «Локомотивом» в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).

«Есть, конечно, спорные моменты в судействе, но я о судействе боюсь даже сказать какие-то слова, потому что сейчас такая трактовка у арбитров, что не поймешь: в одном матче эпизод трактуют по-одному, в другом матче такой же эпизод — по-другому.

«Краснодар» прям радует прежде всего тем, что ребята выходят, доказывают и приносят победу. Самое главное, что ребята, которые сейчас выходят играть, получают колоссальный опыт, да и эмоциональный фон сейчас очень хороший. Лучший игрок матча? Матвей Сафонов. Независимо от действий и гола Черникова, Матвей сегодня во многих моментах выручил, капитан», — сказал Деменко «СЭ».

Отметим, что «Краснодар» оторвался от «Локомотива» в турнирной таблице РПЛ. «Быки» идут на пятом месте с 45 очками в 27 матчах. Железнодорожники с 41 очком в 27 играх занимают шестую строчку.

Максим Деменко
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
4
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