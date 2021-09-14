Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Главный тренер «Легии» рассказал, как хотел подписать Ломовицкого из «Спартака»

11:18
Теги:

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич рассказал, что в 2020 году просил руководство клуба подписать полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого. Однако, по его словам, в московском клубе слишком большие контракты.

«Это интересный игрок, который также умеет играть в атаке. Могу уже сказать, что отмечал его кандидатуру для подписания, — приводит слова польского тренера Sport.TVP. — Это было сразу после того, как я стал работать в «Легии». Но давайте говорить честно, контракты в «Спартаке» огромные. Поговорили, было приятно, но ничего не получилось. Сейчас он запасной в Москве, хотя недавно появился на поле на несколько минут».

Напомни, что «Спартак» и «Легия» сыграют в групповом турнире Лиги Европы. Первый матч пройдет на «Открытие Банк Арене» в Москве, 15 сентября (начало — в 17.30 мск.).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Топ-журналисты, ушедшие с «Матч ТВ». Где они теперь
Чемпионат мира по мини-футболу среди мужчин: расписание и результаты матчей сборной России
«Швырнуть таксиста — это разве геройство?» Экс-боец UFC против интернет-мема Мурада
Как накачать руки дома? Упражнения для рук
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»