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Филимонов — о реформах РПЛ: «Это все косметические меры! Не изменит сути нашего футбола»

11:20
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Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможных реформах в Тинькофф чемпионате России.

«Никто не знает, как эти реформы будут выглядеть. Все изменения — это просто косметические меры. Это не какое-то серьезное реформирование. Это не изменит сути того, что происходит у нас в футболе. Все глубинные проблемы заложены у нас в детско-юношеском футболе. Все об этом говорят, но никто не хочет глубоко копаться. Понимаете, все делается с благими намерениями, но есть выражение: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Лимиты, системы игры — все что угодно можно делать с нашим футболом. Если российские футболисты не будут сильнее средних легионеров, то у нас останется все так же», — сказал Филимонов «СЭ».

Ранее нидерландское аналитическое агентство Hypercube предлагало перейти на швейцарскую систему проведения РПЛ, а также выступило с предложением отменить лимит на легионеров.

Действующий лимит на легионеров «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита