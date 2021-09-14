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ЦСКА поздравил Олича с днем рождения

11:14
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего нападающего и главного тренера команды Ивицу Олича. 14 сентября ему исполнилось 42 года.

«Сегодня день рождения отмечает бывший нападающий и экс-главный тренер ЦСКА Ивица Олич. Поздравляем!» — говорится в посте команды в Twitter.

Олич стал главным тренером команды в марте 2021 года. На этом посту он сменил Виктора Гончаренко. Под руководством хорвата красно-синие заняли 6-е место в Тинькофф РПЛ и не попали в еврокубки впервые за 20 лет.

15 июня ЦСКА объявил об уходе специалиста. На его место был назначен Алексей Березуцкий.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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