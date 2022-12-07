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Сегодня, 13:34

Осинькин рассказал, что не думает об уходе из «Крыльев Советов»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал свое будущее в составе самарского клуба.

«На сегодня меня все устраивает в «Крыльях». Я полностью вовлечен в процесс. Меня устраивает отношение клуба, руководства области, поддержка болельщиков. Мы здесь еще не все сказали. Я только год назад продлил контракт. Поэтому я об уходе не думаю вообще. Мои мысли только здесь. Проект развивается и растет. Нет смысла о чем-то говорить», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 57-летний специалист мог возглавить «Локомотив» и «Сочи».

Осинькин работает в самарском клубе с лета 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025-го.

После первой половины сезона-2022/23 РПЛ «Крылья» занимают 11-е место с 20 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-osin-kin-ob-uhode-iz-kry-l-ev-voobshhe-ne-dumayu-moi-my-sli-tol-ko-zdes/
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

 6 1 2
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